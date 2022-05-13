Вперше в історії ВМС ЗСУ штурманом стала дівчина

Старшина рульової команди Євгенія Бакай стала першою штурманкою українського національного флоту. Вона успішно закінчила навчання.

Перша штурманка ВМС України

Видання зазначає, що вона тільки у березні закінчила навчання у Відділенні військової підготовки Фахового коледжу морського транспорту Національного університету "Одеська морська академія", на спеціальності "Кораблеводіння".

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Я завжди марила армією, хоча у родині військових не було. Тож вирішила – стану першою. Спочатку спробувала вступити до Інституту ВМС. Але, на жаль, до флотського вишу не потрапила. Через те, що опускати руки не у моєму характері, то вступила до коледжу, щоб у майбутньому таки здобути офіцерське звання,

– розповіла Євгенія.

Навчання в коледжі

Навчання дівчині сподобалося з перших днів. На курсі вона була однією з кращих курсантів. за її словами, під час навчання мала достатньо практики на кораблях та катерах Військово-Морських Сил ЗС України, щоб сьогодні спокійно виконувати свою роботу.

"Зокрема, морську справу опановувала на навчальному катері "Чигирин" на посаді сигнальника, а також на посаді командира рульового відділення на фрегаті "Гетьман Сагайдачний". То був гарний досвід", – зазначила дівчина.

Обов'язки штурмана

Вона додала, що як старшина рульової команди при проходженні вузини чи швартуванні має бути за штурвалом. А у випадку, коли відсутній командир бойової частини – виконувати його обов’язки. Каже, що все це їй під силу.

Звісно, мою професію не назвеш легкою. На тебе покладається величезна відповідальність, ти маєш багато чого вміти і постійно чомусь вчитися. Треба розуміти, що на борту від недбалості, лінощів і безвідповідальності одного моряка може залежати життя всіх членів екіпажу,

– пояснила Бакай.

Вона не розуміє, чому жінка на військовому кораблі викликає здивування. І пояснює, що гендерні стереотипи щодо професій зараз не на часі, особливо, коли в державі йде війна.

"Зараз не стоїть питання жінка ти чоловік, потрібно лише визначитися — готовий ти захищати свою країну чи ні" – наголошує дівчина.