Вперше після Другої світової війни: економіка США показала рекордне падіння

Упродовж 2020 року економіка США втратила 500 мільярдів доларів. За час пандемії ВВП Штатів скоротився на 3,5%.

Джерело: Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США

Востаннє такі познаки в економіці США фіксували ще у 1946 році після завершення Другої світової війни.

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Окрім того, упродовж 2020 року у США відбулися перші з часів економічної кризи у 2007 – 2009 роках зниження ВВП.

У поточних цінах ВВП Штатів знизився на 2,3% або 500,6 мільярда доларів – до 20,93 трильйона доларів.

Однак у четвертому кварталі 2020 року реальний ВВП зріс на 4,0% в річному обчисленні.

Експерти зі Світового банку заявили, що у 2021 році світова економіка може зрости на 4%. Однак є одна умова: упродовж усіх 4 кварталів вакцину від COVID-19 необхідно застосовувати у широких масштабах.

Президент США Джо Байден розроби план зі стимулювання економіки на 1,9 трильйона доларів. У ньому прописані заходи для підтримки громадян і бізнесу.