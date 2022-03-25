Вперше в своїй історії: найпопулярніша газета Ірландії надрукувала головну статтю українською

Вперше в своїй історії найпопулярніша газета Ірландії Irish Independent надрукувала головну редакційну статтю іншою мовою, ніж ірландська та англійська. Вона написана українською мовою.

Про це повідомив керівник новин у газеті Irish Independent Кевін Дойл, опублікувавши фото першої сторінки.

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Стаття створена для підтримки України та біженців. Заголовок звучить так – "Відкриваючи серця разом з кордонами для українців".

У статті погоджуються, що "сьогодні українцям загрожує смертельна небезпека нової тиранії…"

Велика Росія на повну потужність намагається підкорити Україну вже місяць. Нестримною силою власного духу українці стримують натиск… І якщо героїзм – це стояти до кінця і довше, то їхня відвага вражає,

– мовиться у статті.

У дописі Кевін Дойл додав, що "обов’язок усіх волелюбних – підтримати народ України…".



Найпопулярніша газета Ірландії надрукувала головну статтю українською мовою

До слова, Європейська рада закликала Росію дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права. Також Європа вимагає, щоб Росія негайно припинила війну і вивела свої війська та техніку з України. Член Європейської ради закликали всі країни приєднатися до санкцій проти Росії.

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