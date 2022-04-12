Вперше в Україні: через заклики до геноциду українців російському публіцисту оголосили підозру

Російському публіцисту та журналісту Армену Гаспаряну повідомили про підозру. Він видав книгу, в якій закликав до повного знищення українців.

Це перша в Україні підозра у публічних закликах до геноциду. Слідство у кримінальному провадженні проводять слідчі СБУ.

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Гаспарян закликав до знищення українців

Гаспаряну повідомили про підозру в публічних закликах до геноциду та виготовленні й розповсюдженні матеріалів із такими закликами. Він є автором книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков".

У ній російський журналіст системно просував твердження про неспроможність України до існування в майбутньому. Також він стверджував про неповноцінність та другосортність української нації.

Автор закликав владу РФ провести так звану "денацифікацію" України. В тому числі шляхом проведення воєнних дій на її території та забезпечення повного зовнішнього контролю,

– розповіли в Офісі Генпрокурора.

Гаспарян вказував, що "денацифікацію", що по суті є геноцидом українців, потрібно почати з кордонів квазіреспублік ДНР та ЛНР, просуваючись далі по всій території України.

"Серед його ідей – фільтраційні та концентраційні табори для українців та навіть їх повне знищення", – додали в Офісі Генпрокурора.

Твердження з книги Гаспаряна неодноразово використовувало вище політичне та військове керівництво країни-терористки, аби виправдати військову агресію проти України. Окрім цього, Управління справами Президента Росії закупило її для вивчення та використання посадовцями.

Гаспарян був одним з авторів підручника "Історія Росії" для 10 класу.



У книзі Гаспаряна є заклики до геноциду українців / Фото Офісу Генпрокурора

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