Вперше за 30 років: Франція розгорнула кілька ядерних субмарин

Франція розгорнула для патрулювання моря одразу 3 підводних човни із ядерними ракетами. Це зробили задля безпеки вперше за 30 років.

Рішення ухвалили через постійні погрози ядерною зброєю зі сторони Росії. Раніше в морі завжди перебувала одна субмарина з балістичними ракетами. Про це 23 березня повідомила французька щоденна газета регіону Бретань.

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Відправили для підсилення

Відповідно до відкритих джерел у Франції є щонайменше 4 підводних човни типу Triomphant. Два із них 23 березня покинули базу в Іль-Лонгу.

Вони відправилися на південь від Бреста, щоб підсилити інше підводне судно, що там перебуває. Їхнє точне місце перебування наразі засекречене.

Коли востаннє таке робили Минулого разу така ж кількість французьких суден із балістичними ракетами була на патрулюванні в часи холодної війни. Тоді Америці та решті світу погрожувала ядерною війною не Росія, а тоталітарна колонія народів СРСР.

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