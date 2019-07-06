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      Вперше в історії Україна отримала партію нафти зі США

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      До порту Одеси пришвартувався танкер з американською нафтою
      До порту Одеси пришвартувався танкер з американською нафтою / "Одеський морський порт"

      До Одеського морського порту 6 липня приплив нафтовий танкер під прапором Гонконгу. Він доправив до України вперше в її незалежній історії партію нафти зі Сполучених Штатів Америки.

      Перша партія американської нафти важить 75 тисяч тонн – тільки розвантаження танкера займе щонайменше 36 годин. Про це на офіційному сайті повідомила адміністрація Одеського морського порту.

      Тим часом поблизу Одеси тривають навчання України та НАТО Сі Бриз-2019: як російські кораблі "контролюють" судна НАТО та про мінування Морвокзалу в Одесі.

      Танкер Wisdom Venture під прапором Гонконгу доставив зі США нафту, яку закупило ПАТ "Укртатнафта" для переробки на потужностях Кременчуцького нафтопереробного заводу (туди сировина потрапить по нафтопроводу "Одеса-Кременчук").

      Танкер
      Танкер з першою в історії України американською нафтою вже в Одесі

      Начальник Одеського порту Ігор Ткачук пообіцяв новому вантажопотоку зі США якісний сервіс. 

      Нафторайон порту – це великий універсальний термінал, здатний пропускати до 25 мільйонів тонн на рік. Його повністю оснащено для роботи практично з усіма видами нафтопаливних вантажів,
      – запевнив Ткачук.

      Наступний танкер з нафтою зі США очікують в Одесі вже у серпні 2019 року.

      Чи якісна нафта надійшла до України зі США?Придбана нафта походить з родовища Bakken. Це одне з найбільших у світі родовищ легкої нафти з розвіданими запасами сировини у 3,65 мільярда барелів. Розташоване воно на межі штатів Північна Дакота і Монтана та канадських провінцій Саскачеван і Манітоба. Добувають нафту там з 1953 року. Сировину видобувають новітніми методами та успішно реалізовують по всьому світу.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Одеси Нафта Одеський порт Новини США
      Джерело: 24 канал
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