Вплинути на Путіна може лише Сі Цзіньпін, – ексголова британської розвідки MI6

Ексголова британської розвідки MI6 Алекс Янгер заявив, що вплинути на Володимира Путіна можна. Однак це може зробити лише лідер Китаю Сі Цзіньпін.

У такий спосіб можна зупинити війну в Україні. Алекс Янгер запевнив, що світу повинен допомогти китайський лідер.

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За словами ексголови розвідки, Путін перебуває у своєму бункері і одержимий ідеєю досягнення величі через відновлення Російської імперії.

Зі всіх людей у світі, які можуть вплинути на Володимира Путіна – це Сі Цзіньпін, китайський лідер,

– зазначив Янгер.

Репутація Китаю

Янгер пояснив, що економічні проблеми серйозно ускладнюються через цю війну. З ними зіштовхується Китай.

Якщо Росія продовжить асоціювати себе із "вбивчою діяльністю в Україні" – це нестиме величезний репутаційний ризик і для Китаю.