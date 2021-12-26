Впродовж суботи щеплення проти COVID-19 отримали понад 20 тисяч українців

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Відтоді в країні провели 27 980 023 щеплення.

За минулу добу, 25 грудня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 28 258 людей. 9 190 з них отримали першу дозу препарату.

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Натомість другу дозу отримали 18 716 людей. Ще 104 людини отримали додаткову дозу, а 248 – ревакцинальну.

Щеплення проводилось 420 мобільними бригадами з імунізації, у 2 344 пунктах щеплення та у 398 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в країні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувалася 14 583 761 людина. 14 583 759 з них отримали щонайменше одну дозу, 13 393 627 – дві дози, 2 022 – додаткову дозу, а ще 615 людей –ревакцинальну дозу.

Загалом в країні провели 27 980 023 щеплення.

Якими вакцинами імунізували українців

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 237 091,

Coronavac – 4 763 001,

AstraZeneca – 1 617 692,

Moderna – 1 458 110,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



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