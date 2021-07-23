Впровадження кримінальної відповідальності допоможе у боротьбі з контрабандою товарів, – ЗМІ
Джерело:"РБК-Україна"
Щорічно контрабанда завдає шкоди державному бюджету майже на 300 млрд грн. Причому тільки через контрабанду сигарет – одного з найбільш "ходових" товарів – понад 12 мільярдів.
Економічна криза, спровокована пандемією коронавірусу збільшила частку контрафакту на українському ринку. Впровадження кримінальної відповідальності за контрабанду товарів може стати ефективним у боротьбі з контрафактом.
Тютюн та алкоголь – підакцизні групи товарів. І "тіньова" частина в них зростає разом зі зростанням ціни на продукцію через підвищення акцизів, що призводить до зростання попиту на дешевшу продукцію – контрабандну. Так, згідно з даними дослідницької компанії Kantar, якщо у 2016 році "тіньова" частина тютюнової продукції становила 1,1%, то у 2017 – вже 2,3%, у 2018 – 4,4%, у 2019 – 6,6%, у 2020 – 6,9%, а згідно з лютневим дослідженням поточного року – рекордних 12,8%,
– мовиться у матеріалі.
За даними ДФС, за підсумками 2020 року майже кожна друга пляшка міцного алкоголю була зроблена незаконно, а кожна четверта виявилася підробкою. Схожі процеси відбуваються і в "сірому" імпорті техніки, брендового одягу, ліків та інших товарів. Наприклад, кожен четвертий смартфон і кожен п'ятий телевізор ввозиться в Україну нелегально.
Загальний збиток для держбюджету країни вимірюється мільярдами гривень, які могли б піти, наприклад, на інфраструктурні проєкти, приносячи користь всім українцям – як курцям, так і некурящим.
Отримані коштом контрабандної діяльності гроші часто використовуються для фінансування інших злочинів, на зразок тероризму, або для корумпування чиновників, що вкрай актуально в українських реаліях.
Від контрабанди страждає і загальна репутація України як корумпованого раю для контрабандистів, страждають і пересічні споживачі сигарет,
– підкреслили журналісти.
Зараз контрабанда може привести тільки до адміністративної відповідальності. Однак, у вівторок, 13 липня Верховна рада прийняла за основу законопроєкт президента Володимира Зеленського №5420 про криміналізацію контрабанди. Кримінальний кодекс хочуть доповнити новими статтями: контрабанда товарів, контрабанда підакцизних товарів та недостовірне декларування товарів.
Перед другим читанням на законопроєкт ще чекають обговорення та доопрацювання в комітетах.
Але в цілому ж, ідеологія законопроєкту правильна, він лише потребує певного коригування. І досвід інших країн, які криміналізували контрабанду, довів ефективність такого підходу,
– підсумували журналісти.