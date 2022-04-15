Врахували досвід: як Київ готовий захищати себе від атак з неба

15 квітня 2022 , 15:00
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Західні розвідки попередили, що для Києва залишається загроза ударів з повітря. Однак столична влада запевняє, що до цього готові. Врахували попередній досвід.

Нам є, чим відповісти ворогу. Про це заявив перший заступник голови КМВА Сергій Корнійчук.

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Київ досі є ціллю росіян

Корнійчук додав, що загроза в столиці з боку Росії не зникла. Російські окупанти не відмовилися від свого наступу, головною ціллю якого є Київ.

Однак столиця продовжує функціонувати. Виконують заходи для підготовки оборони міста.

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Автор: Ольга Музика