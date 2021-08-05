Врахувавши витрати, вигода заробітчан насправді мінімальна, – експерт

У випадку якщо український заробітчанин отримає офіційну роботу за кордоном, то переважно і зарплатня, і страхування – будуть мінімальним. На цьому наголошує керуючий партнер адвокатського об'єднання Валентин Лучковський.

Валентин Лучковський впевнений, що тамтешні працедавці традиційно намагаються зекономити на мігрантах. А якщо додати поточні витрати – то сума зароблених коштів буде ще менш привабливою.

Будь-який працедавець намагається брати мігрантів за рахунок чого? За рахунок значно меншої оплати. Я вважаю, що дома набагато краще. Тому що вони туди їдуть – вони працюють на кількох роботах, щоб заробити ту копійку. Якщо сісти і порахувати витрати, які вони несуть там – бо обов'язково людині потрібно і харчуватися, і десь проживати – мені здається, тут можна заробити не менше, а то й значно більше,

– вважає керуючий партнер адвокатського об'єднання.

Фахівці підрахували, що сьогодні тільки у Польщі працює майже 1,5 млн наших співвітчизників. З них тільки 1/3 частина сплачують податки до Фонду соціального страхування.