Ворог зранку атакував Харків: зафіксовано влучання дрона у житлову забудову
- Зранку 11 липня ворог завдав удару, попередньо БпЛА типу "Шахед", по Салтівському району міста.
- Зафіксовано влучання дрона у житлову забудову.
Російські окупанти не вгамовуються тероризувати Харків. Відомо, що вранці ворожий дрон вдарив по житловій забудові в місті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Синєгубова, очільника ОВА.
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Дрон вдарив по житловій забудові у Харкові
Синєгубов повідомив, що зафіксовано влучання дрона у житлову забудову.
Так, в п'ятницю, 11 липня, о 05:35 окупанти завдали удару, попередньо БпЛА типу "Шахед", по Салтівському району міста.
Зафіксовано влучання в триповерхову будівлю та на подвір'я,
– повідомив глава ОВА.
Він також вказав, що пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи. За його словами, площа пожежі близько 20 квадратних метрів.
Станом на 6 годину ранку інформації про постраждалих немає.
На міці працюють відповідні профільні служби.
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До слова, зранку 11 липня вибухи лунали і в Сумах. Ворог завдав декількох ударів БпЛА по території Сумської громади. Наслідки з'ясовують, повідомили в ОВА.