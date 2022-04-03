Вранці на півдні України ЗСУ збили 2 російські крилаті ракети
Джерело:Повітряне командування "Південь"
Зранку 3 квітня на півдні України протиповітряна оборона збила 2 російські крилаті ракети.
Ворог атакував в Одеські та Миколаївській областях. Про збиті цілі повідомило Повітряне командування "Південь".
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Зранку, 3 квітня, на півдні країни підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збиті дві російські крилаті ракети морського базування,
– йдеться у повідомленні.
Чергові "приземлення" ворожих ракет здійснені в Одеській та Миколаївській областях.
Що відомо про ракетний обстріл Одеси
Нагадаємо, сьогодні вночі, 3 квітня, Одесу атакували з повітря. Частину ракет вдалося збити за допомогою засобів ППО.
Окупанти намагалися вдарити по об’єктах критичної інфраструктури в Одесі. Зараз в деяких районах міста видно задимлення. На місці працюють рятувальники.
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