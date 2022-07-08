Вражений дріб'язковістю західних політиків, – Піонтковський відреагував на відставку Джонсона

Борис Джонсон оголосив про свою відставку, а також покинув пост лідера Консервативної партії. Це сталося після того, як чисельна кількість міністрів залишила свої посади.

В ефірі 24 каналу публіцист Андрій Піонтковський заявив, що вражений дрібʼязковістю західних політиків.

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За його словами, вони не розуміють масштабів того, що зараз відбувається. Адже в Україні у боях вирішується доля світу. Доля 21 століття.

Андрій Піонтковський зазначив, що на цьому фоні мотивом усунення Джонсона виявляється – вечірка під час пандемія COVID-19, а також просування по службі третьорядного члена палати, якого звинувачували у сексуальному харасменті.

На думку публіциста, вони ніби не розуміють масштабів у якому світі зараз живуть, що відбувається, яку величезну роль грав та продовжує грати Джонсон.

Це харизматична фігура. Він мобілізував весь світ,

– акцентував Андрій Піонтковський.

"Я зараз знаходжуся у Вашингтоні – в центрі напруженої боротьби, яка триває вже понад рік. А саме між Блінкеном та Остіном, які є друзями України, з пропутінським табором, який досі ще представлений в адміністрації. В цій боротьбі, яка в середині США, Джонсон зіграв видатну роль", – повідомив Піонтковський.

Він додав, що відставка Джонсона для нього була б тим самим, якби британці відправили у відставку Черчилля в 1940 році за алкоголізм. А його цілком можна було звинуватити в цьому, адже він завжди багато пив. Особливо в найгостріші періоди битв за Англію.

"Вони не розуміють, що битва за Україну, яка зараз триває, це і є битва за Англію, і за Європу, і за США, і за весь цивілізований світ", – зазначив публіцист.

Дивіться повне відео з Андрієм Піонтковським про відставку Бориса Джонсона:

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував відставку Бориса Джонсона та назвав його "справжнім другом України". Глава держави також висловив впевненість у тому, що політика Великої Британії щодо України найближчим часом не зміниться.