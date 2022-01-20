Вразила зона "Tik-токар", – запорізькі школярі у захваті від виставки Steel Tok

Група "Метінвест" вирішила популяризувати технічні професії, створивши виставку Steel Tok у Запоріжжі. Продумали усе в сучасному форматі Tik Tok, аби зацікавити якомога більше школярів – їм це вдалося зробити.

Підлітки просто в захваті від того, наскільки цікавими є технічні професії, хоч і ніколи про це не задумувались. Враженнями поділилась 9-класниця Вероніка Зайковська.

До теми Школярам у Запоріжжі відкрили виставку Steel Tok: що це і для чого

Дівчині все дуже сподобалось – запевнила, що дізналась багато нового.

"Я побачила кількість професій. Наприклад, токар – про цю професію дізналась більше, ніж знала до цього. Мені сподобалась зона "Тіk-токар", вона вразила мене найбільше", – сказала школярка.



Вероніка Зайковська вражена виставкою Steel Tok / Скриншот з відео 24 каналу

Виставку Steel Tok тільки у Запоріжжі відвідають 2,5 тисячі школярів. Далі виставка буде у Маріуполі та Кривому Розі.

До слова, "Метінвест" не вперше намагається заохочувати молодь. Наприклад, нещодавно у Маріуполі 525 студентів у навчальних закладах-партнерах "Метінвесту" отримали додаткову стипендію за перший семестр. Мовиться про тих, які обрали профільні для компанії спеціальності.

Більше про Steel Tok

Виставка стартувала у Запоріжжі, як одному із індустріальних центрів країни. Її організувала група "Метінвест".

Старшокласники проходять виробничі квести, аби ще більше їх зацікавити – все відбувається у популярному форматі Тік Ток.

На виставці є 7 інтерактивних локацій. Можна випробувати роль машиніста крану або тепловозу, слюсаря, токаря, електромонтера і зварювальника.

Що відомо про виставку Steel Tok: дивіться відео

Автор Юрій Погребняк