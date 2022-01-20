Вразила зона "Tik-токар", – запорізькі школярі у захваті від виставки Steel Tok
Джерело:24 канал
Група "Метінвест" вирішила популяризувати технічні професії, створивши виставку Steel Tok у Запоріжжі. Продумали усе в сучасному форматі Tik Tok, аби зацікавити якомога більше школярів – їм це вдалося зробити.
Підлітки просто в захваті від того, наскільки цікавими є технічні професії, хоч і ніколи про це не задумувались. Враженнями поділилась 9-класниця Вероніка Зайковська.
До теми Школярам у Запоріжжі відкрили виставку Steel Tok: що це і для чого
Дівчині все дуже сподобалось – запевнила, що дізналась багато нового.
"Я побачила кількість професій. Наприклад, токар – про цю професію дізналась більше, ніж знала до цього. Мені сподобалась зона "Тіk-токар", вона вразила мене найбільше", – сказала школярка.
Вероніка Зайковська вражена виставкою Steel Tok / Скриншот з відео 24 каналу
До слова, "Метінвест" не вперше намагається заохочувати молодь. Наприклад, нещодавно у Маріуполі 525 студентів у навчальних закладах-партнерах "Метінвесту" отримали додаткову стипендію за перший семестр. Мовиться про тих, які обрали профільні для компанії спеціальності.
Більше про Steel Tok
- Виставка стартувала у Запоріжжі, як одному із індустріальних центрів країни. Її організувала група "Метінвест".
- Старшокласники проходять виробничі квести, аби ще більше їх зацікавити – все відбувається у популярному форматі Тік Ток.
- На виставці є 7 інтерактивних локацій. Можна випробувати роль машиніста крану або тепловозу, слюсаря, токаря, електромонтера і зварювальника.
Що відомо про виставку Steel Tok: дивіться відео
Автор Юрій Погребняк