У Вроцлаві танкіст "Айдару" провчив поляків, які напали на українців

У Вроцлаві четверо п'яних поляків увірвалися серед ночі у хостел. Вони планували побити українців, які в ньому проживали.

Хотіли "спробувати української крові"

Поляки увірвалися в хостел, вибивши ногами двері. Про це розповів головний сержант танкової роти батальйону "Айдар" Віталій Коруна.

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Чоловіки кричали, що "хочуть спробувати української крові".

Але на їхню біду в цьому хостелі в той час був танкіст з "Айдара". Акс виконав їхнє бажання – ці д*біли відчули смак крові, тільки своєї,

– сказав Коруна.

Танкіст вибив двом нападникам зуби, а інші двоє налякавшись втекли.

Поліцію на місце події не викликали. Нападників просто вигнали з хостела на вулицю.

У Вроцлаві танкіст "Айдару" дав відсіч полякам, які хотіли побити українців: дивіться відео

У Польщі зник молодий хлопець з Волині

25-річний Богдан Савонік з села Іваномисль Камінь-Каширського району Волинської області весною 2021 року відправився на заробітки у Польщу. Востаннє він виходив на зв'язок з рідними ще 15 липня. Тоді хлопець перебував у місті Торунь.

З того часу близькі Богдана не можуть до нього додзвонитися. Телефон хлопця постійно вимкнений. Тепер трудового мігранта розшукує поліція.

Повний текст публікації Віталія Коруна у фейсбуці:

Польща. Вроцлав.

У хостел де живуть українці вночі, вибивши з ноги двері, увірвалися четверо поляків, звісно що п'яні, і почали кричати що вони "бажають відвідати української крові".

Але на їхню біду в цьому хостелі в той час був танкіст з Айдара.

Акс виконав їх бажання – ці дебіли відчули смак крові, тільки своєї. У двох із нападників на українців вибиті зуби, двоє інших тупо повтікали, побачивши як Акс тих "пригощає".

Поліцію не викликали, викинули цих мудаків на вулицю.

Акс в нормі, тільки кулак свій трохи пошкодив.

Айдар Акбар.