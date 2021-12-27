У Вроцлаві танкіст "Айдару" провчив поляків, які напали на українців
Джерело:фейсбук Віталія Коруна
У Вроцлаві четверо п'яних поляків увірвалися серед ночі у хостел. Вони планували побити українців, які в ньому проживали.
Хотіли "спробувати української крові"
Поляки увірвалися в хостел, вибивши ногами двері. Про це розповів головний сержант танкової роти батальйону "Айдар" Віталій Коруна.
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Чоловіки кричали, що "хочуть спробувати української крові".
Але на їхню біду в цьому хостелі в той час був танкіст з "Айдара". Акс виконав їхнє бажання – ці д*біли відчули смак крові, тільки своєї,
– сказав Коруна.
Танкіст вибив двом нападникам зуби, а інші двоє налякавшись втекли.
Поліцію на місце події не викликали. Нападників просто вигнали з хостела на вулицю.
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У Польщі зник молодий хлопець з Волині
25-річний Богдан Савонік з села Іваномисль Камінь-Каширського району Волинської області весною 2021 року відправився на заробітки у Польщу. Востаннє він виходив на зв'язок з рідними ще 15 липня. Тоді хлопець перебував у місті Торунь.
З того часу близькі Богдана не можуть до нього додзвонитися. Телефон хлопця постійно вимкнений. Тепер трудового мігранта розшукує поліція.
Повний текст публікації Віталія Коруна у фейсбуці:
Польща. Вроцлав.
У хостел де живуть українці вночі, вибивши з ноги двері, увірвалися четверо поляків, звісно що п'яні, і почали кричати що вони "бажають відвідати української крові".
Але на їхню біду в цьому хостелі в той час був танкіст з Айдара.
Акс виконав їх бажання – ці дебіли відчули смак крові, тільки своєї. У двох із нападників на українців вибиті зуби, двоє інших тупо повтікали, побачивши як Акс тих "пригощає".
Поліцію не викликали, викинули цих мудаків на вулицю.
Акс в нормі, тільки кулак свій трохи пошкодив.
Айдар Акбар.