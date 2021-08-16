Вручати підозри під будь-яким приводом: Романенко про команди силовикам проти Кличка

Протягом тижня Зеленський підсилить атаку силовиків на Кличка і зніме його з посади голови КМДА.

Таку думку висловив політичний експерт Юрій Романенко.

За моєю інформацією в Офісі Генпрокурора та інших органах пройшли великі наради, де дана чітка вказівка ​​вручати підозри під будь-яким приводом найближчому оточенню Кличка – гучно, під камери, з масками-шоу і наручниками. Після вручення підозр заступникам Кличка, Зеленський винесе питання про голову КМДА на РНБО і звільнить його з посади. Також там вимагатимуть від Ради оперативно прийняти закон про столицю – в ньому повноваження мера будуть передані голові КМДА,

– повідомив Романенко.

Політичний експерт пояснив, що Зеленський хоче зняти Кличка до візиту канцлера Німеччини Меркель.

"Питання для Зеленського встигнути зняти Кличка до приїзду фрау Меркель особливо принциповий, адже велика ймовірність, що Меркель зустрінеться в Києві і з Кличком. Тому в дусі улюблених шоу, Зеленський, якому силовики доповіли про ситуацію в столиці, приймає рішення зняти Кличко з посади КМДА і призначити свою людину. Терміново! Незаконно? Абсолютно. Але тут він страхується колективним рішенням РНБО, яке проводило і не такі свавільні речі без суду і слідства", – впевнений Романенко.