Мобілізація у листопаді: чи можуть вручити повістку не за місцем прописки

В Україні військовозобов'язані можуть отримати повістку на проходження ВЛК у будь-якому населеному пункті на території країни незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання.

Якщо чоловік не зареєстрований за місцем проживання або має реєстрацію на тимчасово окупованій території, це не звільняє його від мобілізації. Адже згідно з українським законодавством, військовий обов'язок стосується всіх чоловіків призовного віку, незалежно від того, де вони зареєстровані.

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Де можуть вручити повістку та куди її мають право надіслати

Представники ТЦК та СП можуть вручати повістки не лише громадянам, які перебувають на обліку саме в цьому терцентрі комплектування, а й тим, хто перебуває з будь-якою метою на території їхньої відповідальності.

Також повістки мають право надсилати, зокрема в останнє відоме місце проживання громадянина. Таким чином, якщо військовозобов'язаний був раніше зареєстрований за певною адресою, повістка може бути направлена туди.

Водночас відповідний документ можуть надіслати за місцем роботи. Повістка може бути вручена безпосередньо на місці роботи, якщо роботодавець має інформацію про працівника.

Повістку для військовозобов'язаного можуть вручити його родичам. Тобто, якщо військовозобов'язаний не має постійного місця реєстрації, повістка може бути передана через близьких родичів, зареєстрованих за іншою адресою в Україні.

Зверніть увагу! Якщо підпис про отримання повістки поставила дружина, батьки чи сусіди військовозобов'язаного, повістка є неналежно врученою.

Крім того, у разі наявності у військових органів номера телефону або електронної адреси громадянина, то вони можуть спробувати зв'язатися з чоловіком за допомогою вищезгаданого для вручення повістки.