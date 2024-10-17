Командував операцією "Київ за три дні": СБУ повідомила про підозру російському генералу

Служба безпеки України заочно вручила підозру російському генералу, який командував операцією "Київ за три дні". Йдеться про колишнього командира 106-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил Росії генерал-майора Володимира Селівьорстова.

На нього уже зібрано доказову базу. Про це повідомляє СБУ.

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Під час окупації Київщини Селівьорстов був поранений

За даними слідства, на початку повномасштабної війни генерал командував операцією із захоплення Києва з північно-західного напрямку. Як додали в Офісі Генпрокурора, відповідний наказ він отримав, перебуваючи у Білорусі.

За планом російського генштабу 24 лютого 2022 року десантні підрозділи Селівьорстова мали взяти під контроль аеродром у Гостомелі з подальшою окупацією всього селища. Інше угруповання військ зі складу дивізії фігуранта отримало наказ на захоплення Вишневого – ще одного населеного пункту передмістя столиці України,

– розповіли в СБУ.

Росіяни планували закріпитися в окупованих районах та створити плацдарм для подальшого наступу на столицю України та її штурму.

Але українським захисникам вдалося зірвати ворожі наміри. Спершу вони оточили та знищили значну частину військ Селівьорстова під час боїв за Гостомель, а тоді російський штаб на Бучанщині, де, до слова, перебував сам генерал разом з усім командним складом його дивізії.

"Тоді Селівьорстов та його заступники отримали тяжкі поранення, після чого було віддано наказ на "евакуацію" ворожого угруповання", – додали в СБУ.

Йому вручили підозру за ведення агресивної війни, вчиненої за попередньою змовою групою осіб. Наразі заходи із пошуку злочинця тривають.