Врятували ще 2 тисячі мирних жителів: триває евакуація цивільного населення з Ірпеня
8 березня 2022 , 18:15Читать новость на русском
Джерело:телеграм Нацполіції
Евакуація цивільного населення з Ірпеня станом на 8 березня триває. Вдалося врятувати ще майже 2 тисячі людей. Серед них – діти, літні люди, а також 14 тяжкохворих, які не могли пересуватись самостійно.
Евакуацію провели у районі Романівського мосту (поблизу села Романівка). Рятували людей правоохоронці, представники органів місцевого самоврядування та військові.
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Евакуація проходила спершу пішими маршрутами, а потім людей доставляли до безпечних місць автобусами. Кожну врятовану пані правоохоронці зустріли квітами,
– мовиться у повідомленні.
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