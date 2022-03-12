Врятовані життя та інфраструктура: сили ППО збили над Дніпром 2 ракети окупантів

Російські окупанти зранку 12 березня намагалися завдати черговий віддалений удар по українських містах. Вони запустили 2 ракети в бік Дніпра. Проте протиповітряна оборона їх збила.

Точну кількість ракет запущених у місто повідомили вже через кілька годин. Детальніше про це розповіли в Повітряному командуванні "Схід".

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Зранку пролунав сигнал тривоги

Запущені ракети одразу зафіксувала наша розвідка. Вони летіли в напрямках різних регіонів, тому приблизно о 5 – 6 ранку почали гудіти сирени практично у всій країні.

У Дніпрі тривогу оголосили о 05:05. Незадовго після цього жителі міста почули багато вибухів. Мер Дніпра Борис Філатов за годину повідомив, що ракети не долетіли до міста. Тому жодних руйнувань критичної інфраструктури немає.

ППО спрацювала на п'ять з плюсом, жертв та руйнувань інфраструктури немає,

– підсумував ранок мер.

Проте варто зауважити, що навіть із надійним захистом Збройних сил України, варто бути обачними. Коли лунає сигнал тривоги, потрібно негайно прямувати до укриття.

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Читайте текст допису Повітряного командування "Схід":

За уточненою інформацією над містом Дніпро нашими підрозділами ППО збито дві ворожі ракети

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