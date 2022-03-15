Врятуватися від війни: з Одеси до Молдови виїхали майже 100 українців, промовисті фото

Українці продовжують виїжджати за кордон через цинічну війну, яку почала Росія. Зокрема, з Одеси виїхав ще один автобус людьми.

З Одеського залізничного вокзалу відправився евакуаційний автобус до Молдови. Виїхало приблизно 100 людей.

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Українці продовжують виїжджати до Молдови

Повідомляють, що рейси з Одеси до сусідньої Молдови відправляються кожного дня. Жінки, діти та чоловіки непризовного віку за проїзд платити не мають. Це безплатно.

Молдова одна з країн лідерів за кількістю біженців з України. 14 березня міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніколає Попеску повідомив, що на той день, кордон перетнули понад 328 тисяч українців.

Громадян України також активно приймають у Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Чехії, Естонії, Ірландії, Великій Британії, Іспанії та Німеччині. Більше про всі умови для біженців читайте за посиланням.

Українці продовжують виїжджати до Молдови / Суспільне Одеса

Українці продовжують виїжджати до Молдови / Суспільне Одеса

Українці продовжують виїжджати до Молдови / Суспільне Одеса

Українці продовжують виїжджати до Молдови / Суспільне Одеса

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