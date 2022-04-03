Врятуєшся, а ще й добряче заробиш: Україна звернулася до російських військових

Збройні Сили рекомендують російським військовим, яких загнали в Україну, добровільно здаватися в полон. Так можна не тільки зберегти своє життя, а ще й заробити більше, ніж на контракті в армії.

Детальну інфографіку опублікували в телеграм-каналі Ищи своих, де ідентифіковують полонених та загиблих солдатів російської армії. Проєкт запустили з ініціативи Міністерства внутрішніх справ України.

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Як добровільно здатися в полон

Потрібно нікому про це не говорити й подзвонити за номером телефону, який вказаний на фото. Обов’язково мати при собі білу ганчірку.

Здатися можна військовим ЗСУ, силам тероборони, поліції та представникам СБУ. Українська влада гарантує, що ставлення до полонених буде цілком нормальним: вони перебуватимуть в теплі, їх годуватимуть і даватимуть можливість дзвонити рідним.

Якщо добровільно здаватися в полон з технікою, то можна ще й дуже добре заробити: від 10 – до 500 тисяч доларів.

Як здатися в полон / Інфографіка телеграм Ищи своих

Так російський солдат гарантовано врятує своє життя і зможе не виконувати злочинні накази своїх командирів.

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