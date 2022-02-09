Добова статистика
За добу 8 лютого 72 007 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей.
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Тоді як другу дозу отримало 31 007 людей, додаткову дозу – 688 людей. Натомість бустерний укол вже мають – 19 100 людей.
Щеплення проводила 941 мобільна бригада з імунізації, 3 263 пункти щеплення та 425 центрів вакцинації населення.
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Загальна статистика
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 499 220 людей, з них:
- отримали першу дозу – 15 499 218 людей;
- дві дози – 14 840 450 людей;
- додаткову дозу – 21 563 людини;
- бустерну – 493 303 людини.
Загалом провели 30 854 534 щеплення.
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