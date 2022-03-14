Все буде Україна: Ткаченко закликав ЄС заблокувати телеканали Росії та запропонував альтернативу

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко продовжує боротьбу на інформаційному фронті. Він звернувся з важливими проханнями до ЄС.

Ткаченко звернувся до комісара ЄС з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та малого та середнього бізнесу Тьєррі Бретона.

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Інформаційна війна проти Росії

Міністр культури України закликав Бретона ввести санкційні обмеження проти усіх російських телеканалів, які ведуть мовлення за допомогою супутників чи інших технологій. Крім того, Ткаченко просить заборонити діяльність цих телеканалів на території Європейського Союзу.

Олександр Ткаченко запропонував замінити російський контент наступним чином: рекомендувати провайдерам показувати в етері марафон "UAразом". Важливо, що він доступний англійською мовою.

Він також додав, що Україна розраховує на те, що Євросоюз активно приєднається до протистояння дезінформації, яку розповсюджує Росія. Водночас Україна продовжує інформаційну блокаду російській пропаганді у Європі.

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