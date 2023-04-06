У Львові алкомаркет розмістив на фасаді напис "Все для причастя": християни обурились

У Львові на фасаді магазину алкоголю BadBoy вивісили неоднозначний напис "Все для причастя". Напис із релігійним підтекстом обурив містян, тож ті поскаржились до міськради.

Після розголосу мерія Львова повідомила, що впродовж кількох днів напис з вітрини приберуть. Власники мережі алкомаркетів інцидент ніяк не коментували. 24 Канал зібрав усе, що відомо про ситуацію.

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Алкомаркет часто вивішував символічні надписи

BadBoy – це найбільший магазин алкогольних напоїв у Львові. Власники не вперше використали фасад магазину, щоб розмістити символічний надпис. Орієнтуються переважно на актуальні в країні події. Так, на початку повномасштабного вторгнення на фасаді був розміщений вислів українських прикордонників "Рускій карабль, іді нах*й".

Наразі ж в нашій країні досить актуальною є тема церкви, зокрема перипетії з УПЦ МП. До всього, уже зовсім скоро віряни відзначатимуть Великдень.



Алкомаркет розмістив на фасаді надпис "Все для причастя" / Фото телеграм-канали

Рекламний хід львів'яни не оцінили

Вочевидь, надписом "Все для причастя", автори натякали на християнську традицію приймати причастя після сповіді напередодні Великодня.

Втім, не врахували, що у Львові багато віруючих людей, яких такий рекламний хід образив. І відповідно, викликав хвилю обурення: львів'яни почали публікувати обурливі дописи у соцмережах та писати коментарі на сторінках алкомаркету у соцмережах.

"Зневага до почуттів віруючих та дискримінація на основі релігії", – написав один із користувачів.

Загалом коментатори зазначали, що надпис образив релігійні почуття християн.

Напис знімуть упродовж двох днів

Пресслужба Львівської міськради повідомила, що мерія отримала кілька звернень щодо цієї скандальної вивіски. Директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Ірина Кулинич зазначила, що власники магазину пообіцяли прибрати напис за кілька днів.