Все обірвалося всередині, – Тихановська про 18-річний вирок чоловікові

Сергія Тихановського засудили до 18 років позбавлення волі. Його дружина – опозиціонерка Світлана Тихановська – очікувала, що буде така помста від режиму. Однак все одно сприйняла новину болісно.

Про те, який вирок винесли чоловікові, Тихановська дізналась під час зустрічі із європейськими політиками. Вона ледь змогла стримати сльози.

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"Мені на вухо прошепотіли, що 18 років. Знаєте, у цей момент усе обірвалося всередині. Однак ти сидиш і далі розмовляєш. Ти маєш продовжувати розмову, а сама думаєш, щоб не заплакати", – сказала опозиціонерка.

Попри таку силу духу, ввечері жінка дала волю емоціям.

Я взяла себе до рук. А ввечері в подушку…,

– додала вона.

Не чекала на виправдання

Тихановська готувала себе до ще більшого терміну та навіть не надіялась, що чоловіка виправдають.

"Звичайно, 18 — це велика цифра. Це тисне, хоч би як ти думала, що готова до цього. Ходиш весь день у легкій депресії, складно на цьому не зосереджуватись", – зауважила жінка.

Опозиціонерка наголосила, що не сприйняла б спокійно будь-які цифри, адже усі вони забирають він подружжя роки спільного життя.

Все ж таки не думаю, що він ці 18 років сидітиме,

– припустила Тихановська.

Кого ще режим відправив до колонії

Медіаконсультант "Радіо Свобода" Ігор Лосик – 15 років колонії посиленого режиму;

– 15 років колонії посиленого режиму; Блогер Володимир Циганович – 15 років колонії посиленого режиму;

– 15 років колонії посиленого режиму; Оператор ютуб-каналу "Країна для життя" Артем Саков – 16 років колонії посиленого режиму;

– 16 років колонії посиленого режиму; Редактор соцмереж "Країна для життя" Дмитро Попов – 16 років посиленого режиму;

– 16 років посиленого режиму; Лідер незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії Микола Статкевич – 14 років ув'язнення.

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