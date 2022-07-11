Все охоплено вогнем: у NASA показали лінію фронту в Україні з космосу

У системі FIRMS від NASA чітко видно лінію фронту, яка пролягає територією України. Супутники цієї системи займаються виявленням великих пожеж, тому вони фіксують і найгарячіші точки війни в Україні

Знімки в системі оновлюються кожного дня. Чи не найбільше пожеж за тривалий час у NASA зафіксували 9 липня.

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"Світяться" області на лінії фронту

У системі кожен охочий може подивитися на ситуацію з пожежами у світі. Окрім цього, там можна переглянути й хмарний покрив та інші показники.

Щодо лінії фронту, то вона дійсно 9 липня вся буквально "світилася". Мовиться про Харківщину, Донеччину, Луганщину та частину південних регіонів.



Червоним показані осередки пожеж на Землі 9 липня / Скриншот з FIRMS

Також добре видно лінію фронту на зображенні, де місця бойових дій показані жовтими вогниками. Там для наочності журналісти провели червону смугу фронту.



Лінія бойових дій в Україні з космосу / Скриншот з твітеру Biełsat

Що таке FIRMS від NASA Це абревіатура від Fire Information for Resource Management System. Дослівний переклад назви програми "Пожежна інформація для системи управління ресурсами". Програма поширює інформацію про активні пожежі по всій планеті майже в реальному часі. Протягом 3 годин після систематичної супутникової фіксації дані вже доступні на сайті.



Спостереження здійснюють спектрорадіометрами, які встановлені на бортах двох супутників – Aqua та Terra. Також інколи до цього залучають комплекти радіометрів на бортах штучних супутників S-NPP і NOAA 20.

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