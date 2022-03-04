В Україні заочно заарештували Міхалкова

В Україні заочно заарештували російського режисера та актора Микиту Міхалкова. Справа щодо нього стосується зазіхання на територіальну цілісність країни.

Відповідну інформацію оприлюднив радник глави МВС України Антон Геращенко. Про це він повідомив з посиланням на генпрокурорку Ірину Венедіктову.

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Міхалкова заочно арештували в Україні

В Україні заочно заарештували відомого радянського й російського режисера та актора Микиту Міхалкова,

– заявив Геращенко.

Він також написав, що Міхалкова підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність України.

Причина такого звинувачення – висловлювання актора на підтримку війни Росії проти України.



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