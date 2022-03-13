Все, про що гуглите у війну: українські волонтери створили безкоштовну інфоплатформу "ВзаємоДія"

Особливо у той час, коли у країні війна, люди потребують перевіреної інформації. Для того, аби все найважливіше було в одному місці, команда волонтерів-фахівців з комунікацій створила інформаційну платформу "ВзаємоДія".

Сьогодні кожна хвилина на вагу золота, а втрата часу на пошук необхідної інформації може коштувати комусь життя. Тому волонтери створили платформу, яка об'єднала всю необхідну інформацію, яка є актуальною під час війни.

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На безкоштовній платформі "ВзаємоДія" можна швидко дізнатись, де працює найближча аптека, як перевірити ресурс на достовірність, подивитись звіт щодо навантаженості черг на кордонах та отримати список контактів волонтерів для передачі гуманітарної допомоги.

Платформа допомагає знайти інформацію про те:

Чим ви можете допомогти як волонтер, як долучитися до інформаційної та кібер підтримки України?

Як евакуюватися зі свого міста і де шукати підтримки за кордоном?

Де знайти притулок, медикаменти, продукти та підтримку волонтерів?

Як діяти в небезпечних ситуаціях під час війни?

Де знайти безкоштовну психологічну допомогу?

Де слідкувати за новинами, як перевіряти фейки та які є корисні чат-боти?

Якщо ви побачите простір для розвитку, ви можете повідомити про це розробникам, заповнивши форму за посиланням.

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