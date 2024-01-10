Арсен Жумаділов, генеральний директор ДП "Державний оператор тилу" – підприємства, яке з 1 січня 2024 року відповідає за потреби ЗСУ, заявив що все речове забезпечення буде відбуватися виключно через закупівлі у системі Prozorro.

Про це було заявлено на пресконференції "Легка промисловість – за прозорі закупівлі: українському захиснику – українську форму!", яка відбулася в "Інтерфакс-Україна".

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На що ще звернув увагу Арсен Жумаділов

Також Жумаділов прокоментував інформацію, що на початку січня Державний оператор тилу уклав кілька договорів за переговорною процедурою (без відкритих торгів у Prozorro).

Прямі договори ми ("Державний оператор тилу", – 24 Канал) застосували у виключних випадках, по тому, що нам було вказано як потреби січня, на лютий воно не може бути перенесено, цю потребу ми отримали в останній декаді грудня. Ми зайшли в прямі договори як виняток. Все те що планово (закуповується для війська, – 24 Канал) і надалі буде торгуватися у ProZorro,

– заявив він.

"Державний оператор тилу" – державне підприємство Міністерства оборони України "Агенція закупівель у сфері оборони", створене 2022 року. Восени 2023 року уповноважено Міністерством оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю нелетальних товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення ЗСУ.