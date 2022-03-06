І все це українці зробили за 10 днів війни, – ОП про втрати ворога

За час війни в Україні загинуло 11 тисяч окупантів. Михайло Подоляк каже, що це все українці зробили всього лиш за 10 днів війни".

Радник голови ОП зазначає, що це ще не кінець. Далі втрати ворога будуть ще чисельнішими.

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Дуже жорстка війна. З великими втратами в агресора. На ранок 6 березня Росія втратила близько 11 тис. солдатів і офіцерів… І все це українці зробили за 10 днів війни. Далі – більше, – каже Подоляк.

До того ж Росія втратила близько 300 танків, понад 40 літаків і 48 гелікоптерів.

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