Все вирішуватиметься у найближчі 2 тижні, максимум 2 місяці, – Піонтковський

У Сполучених Штатах є хороша розвідка, яка давала чітку інформацію про плани росіян ще перед початком повномасштабного вторгнення. Однак США дуже помилились, коли припустили, що Україна програє за 3 – 4 дні.

Тепер дехто з лідерів Заходу припускає, що війна в Україні навпаки може затягнутись на роки. Ці заяви в ефірі 24 каналу прокоментував російській публіцист Андрій Піонтковський.

Актуально Подають патрони: чому Україна воює не тільки з Росією, а й з Білоруссю

Він переконаний, що у будь-якому випадку в України дуже сильна позиція, тому нам треба добиватись якомога вигідніших результатів на переговорах.

Все буде вирішуватись в найближчі 2 тижні, максимум – 2 місяці,

– заявив Піонтковський.

Москва дуже важко переживає першу поразку в Києві. Тому, як пояснив Піонтковський, зараз питання полягає у тому, чи наважиться Росія на війну на Донбасі. Зараз це для росіян дуже ризиковано, адже вони просто можуть втратити всю свою армію.

Піонтковський припустив, скільки ще триватиме війна в Україні: дивіться відео