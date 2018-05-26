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Ольга Черненко

Все тягости "военной" службы на Россию в "ЛНР"

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Для чего нужны люди в
Для чего нужны люди в "ЛНР" / Фото автора

Вчера на улице я встретила соседа. Снова в военной форме, точнее в форме местного "полицейского", со всей атрибутикой человека, который идет на "службу".

В разговоре сосед пожал плечами – а где здесь найти ту работу, за которую будут платить? Точнее платить так, чтобы хватало на жизнь? Такой аргумент я слышу уже дважды – и оба раза от тех, кто здесь "служит".

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Ни о какой идейности или чем-то еще речи нет и близко. Работу в "армии" или местной "полиции" поясняют только тем, что нужно кормить семью, а уезжать на заработки не хочется, потому что этот вариант уже пройден. Но в случае моего соседа-"полицейского" ирония в другом. Его мать освободилась из мест лишения свободы в 2014 году, накануне боевых действий.

То есть никакой проверки мой сосед при трудоустройстве не проходил, потому что и статья, и срок, который отбывала его мать, были не пустячными. Но сосед "прослужив" два года в местной "армии" ушел, не выдержав, после года поиска какой-то другой работы с аналогичной оплатой труда, снова подался "служить" уже в "полицию".

Есть еще кое-что – новый закон о "военных пенсиях", по которому чтобы претендовать на пенсию нужно отдать или "армии", или "полиции" 30 месяцев своей жизни. При чем уйти не хлопнув дверью, а отслужить весь срок контракта, который заключается на 12 месяцев. Исключением может быть только болезнь, оформленная по местной букве "закона". И здесь снова все не просто. Многие ведь "служили" здесь – кто год, кто два, кто полгода. И сейчас "армия" делает набор вновь уже за счет тех, кто хочет дослужить до "военной" пенсии.

Мой знакомый был комиссован из-за проблем с сердцем – он служил на военной должности в тюрьме. Не прошел медкомиссии, не помогли даже деньги в конверте. После прежней зарплаты он смог найти только работу охранника в школе за 5 тысяч рублей зарплаты. Этих денег ему не хватало даже на питание.

Через время он смог перейти охранником в местный "госбанк" на 7 тысяч рублей. И для него закон о пенсиях оказался спасительной веревкой для утопающего – можно будет получать и пенсию, и зарплату, а главное – лучше питаться. Моему знакомому не хватает 5 месяцев до необходимых 30 месяцев до "военной" пенсии.

Но чтобы дослужить 5 месяцев, всего-то 5 месяцев, ему нужно отработать год – срок контракта. А тех, кто приходит с улицы в "военкомат", отправляют копать окопы, носить снаряды и ночевать в поля. А моему знакомому уже под пятьдесят, да и причина, по которой он был комиссован, никак не способствует тяжелой службе.

В общем, дослужить край как нужно, но так, чтобы не умереть за этот год. А для этого нужны связи, знакомства, чтобы попасть на ту должность, где можно в относительном тепле и безопасности, без подрыва здоровья дотянуть год контракта. Желательно без больших физических нагрузок, желательно – в безопасности, желательно в тепле и так, чтобы не на ногах. А для таких почти тепличных условий нужны связи, знакомства, протекция, взятка. Никаких высокий идей или высоких слов. Никакого патриотизма. Мечты о пенсии, мечты о лучшем питании. И, знаете, так здесь очень у многих только потому, что многие вынуждены выживать, поставленные в очень неудобное положение.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Публікації
Джерело: 24 Канал
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