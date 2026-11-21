У Лондоні 20 листопада активісти розгорнули банер на підтримку українських дітей до Всесвітнього дня дитини. Учасники акції закликали посилити протиповітряну оборону України та визнати воєнні злочини Росії геноцидом.

На полотні розміром 77 квадратних метрів розмістили написи Save Ukrainian Children та Sky Shield Now з ілюстрацією художника Андрія Єрмоленка. Про це 24 Каналу розповіли організатори події Campaign for Ukraine та Communities Army of Ukraine.

Подробиці акції у Лондоні

Активісти звернулися до Великої Британії та її міжнародних партнерів із вимогою наростити постачання систем ППО та ракет-перехоплювачів. Також вони наголосили на необхідності активізувати дипломатичні зусилля для негайного повернення викрадених Росією дітей.

Організатори публічно заявили, що підтримують резолюцію Європарламенту від 12 листопада 2026 року, яка визнає дії Росії щодо українських дітей геноцидом. На тлі цього учасники закликали парламент і уряд Великої Британії також ухвалити відповідне правове рішення та посилити санкції проти росіян, причетних до воєнних злочинів.

Ми вже розпочали консультації з британськими депутатами, щоб винести на розгляд парламенту визнання депортації українських дітей геноцидом. За основу беремо прецедент визнання Палатою громад Британії Голодомору геноцидом у 2023 році. Водночас діти, які залишаються в Україні, потребують захисту вже зараз. Тому ми закликаємо Британію та союзників надати Україні додаткові системи ППО й ракети-перехоплювачі,

– зазначила засновниця Campaign for Ukraine та співорганізаторка акції Олена Іващенко.

Зазначається, що Campaign for Ukraine веде адвокаційну кампанію у британському парламенті вже два роки, привертаючи увагу до депортації неповнолітніх українців та жертв російських обстрілів.

Лондонський захід став продовженням міжнародної кампанії: раніше цей самий банер розгортали активісти в Парижі, Мілані та Відні.

Раді, що Лондон долучився до міжнародної кампанії Save Ukrainian Children. Після Мілана, Відня та Парижа банер об'єднав українців у британській столиці. Плануємо передати його далі до інших країн Європи, щоб заклик захистити українських дітей, визнати дії росії проти українських дітей геноцидом і посилити ППО України звучав у якомога більшій кількості міст та посилював міжнародний тиск на країну-агресорку,

– наголосив представник Communities Army of Ukraine та співорганізатор акції Дмитро Василенко.