Був свідком вбивства діда: у Мексиці помер онук Лева Троцького

У Мексиці помер онук одного з організаторів Жовтневої революції 1917 року у Росії Лева Троцького – Всеволод Волков. Він був свідком убивства діда.

Всеволоду Волкову було 97 років. Чоловік після вбивства Троцького залишився в Мексиці з вдовою діда.

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Помер онук Лева Троцького

Як стало відомо, Всеволод Волков помер на 98-му році життя у Мексиці. Він був живим свідком убивства діда радянським агентом Рамоном Меркадером.

Волков залишився сиротою після самогубства матері й у віці 13 років переїхав до діда. На той час Троцький влаштувався в Мексиці.

Мати Всеволода – Зінаїда – 1930 року отримала дозвіл емігрувати з СРСР, а 1933-го, перебуваючи у тяжкій депресії, наклала на себе руки в Берліні. А батько Волкова – Платон – залишився у Радянському Союзі і у 1936 був розстріляний.

Всеволод Волков закінчив університет, вивчився на хіміка та виростив чотирьох дітей.



Всеволод Волков помер у Мексиці / фото reforma.com

Помер останній прокурор Нюрнберзького процесу Бенджамін Ференц

Троцького вбили 20 серпня 1940 року за особистим наказом Сталіна. Радянський агент Рамон Меркадер вдарив революціонера льодорубом. Вбивцю відправили до мексиканської в'язниці на 20 років, а решту днів він провів у Москві.

Нагадаємо, що 7 квітня помер останній прокурор Нюрнберзького процесу в Німеччині Бенджамін Ференц. Йому було 103 роки.

Ференц виявив у документах міністерства закордонних справ нацистів надсекретні звіти Einsatzgruppen, у яких детально описано міста, через які проходили загони вбивць. Зокрема, там була депеша з Києва, в якій мовилось про 34 євреїв, включаючи жінок і дітей. Завдяки Ференцу розслідування справи Einsatzgruppen було завершене і нацистські злочинці притягнуті до відповідальності.