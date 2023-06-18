Був свідком вбивства діда: у Мексиці помер онук Лева Троцького
Джерело:La Jornada
У Мексиці помер онук одного з організаторів Жовтневої революції 1917 року у Росії Лева Троцького – Всеволод Волков. Він був свідком убивства діда.
Всеволоду Волкову було 97 років. Чоловік після вбивства Троцького залишився в Мексиці з вдовою діда.
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Помер онук Лева Троцького
Як стало відомо, Всеволод Волков помер на 98-му році життя у Мексиці. Він був живим свідком убивства діда радянським агентом Рамоном Меркадером.
Волков залишився сиротою після самогубства матері й у віці 13 років переїхав до діда. На той час Троцький влаштувався в Мексиці.
Мати Всеволода – Зінаїда – 1930 року отримала дозвіл емігрувати з СРСР, а 1933-го, перебуваючи у тяжкій депресії, наклала на себе руки в Берліні. А батько Волкова – Платон – залишився у Радянському Союзі і у 1936 був розстріляний.
Всеволод Волков закінчив університет, вивчився на хіміка та виростив чотирьох дітей.
Всеволод Волков помер у Мексиці / фото reforma.com
Помер останній прокурор Нюрнберзького процесу Бенджамін Ференц
Нагадаємо, що 7 квітня помер останній прокурор Нюрнберзького процесу в Німеччині Бенджамін Ференц. Йому було 103 роки.
Ференц виявив у документах міністерства закордонних справ нацистів надсекретні звіти Einsatzgruppen, у яких детально описано міста, через які проходили загони вбивць. Зокрема, там була депеша з Києва, в якій мовилось про 34 євреїв, включаючи жінок і дітей. Завдяки Ференцу розслідування справи Einsatzgruppen було завершене і нацистські злочинці притягнуті до відповідальності.