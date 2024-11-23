Пам'ять про Голодомори має дати розуміння того, що варто очікувати від росіян, – Епіфаній

Україна вшановує пам'ять загиблих під час Голодомору. Митрополит Епіфаній у цей день також висловився з цього приводу.

Глава ПЦУ, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній з нагоди Дня пам'яті жертв Голодоморів наголосив, що ми повинні пам'ятати про ці трагедії, аби передати нащадкам знання про те, чого варто очікувати від Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на сторінку Епіфанія у фейсбуці.

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Мільйони українців знищили

Епіфаній написав, що ми не дізнаємось всієї правди про Голодомор, адже лише Богові відомі всі жахіття і злочини, які тоді кремлівська влада вчинила з українцями, масово прирікши їх на страшну, мучительну, повільну тілесну смерть від голоду.

Але й ті докази та спогади, що нам по крихтах вдалося зібрати, малюють настільки страшну картину справжнього штучно влаштованого нашими ворогами пекла на українській землі, що розум відмовляється усвідомити: невже "люди" таке зло можуть чинити проти собі подібних,

– мовиться в дописі.

Він також підкреслив, що мільйони українців померли страшною голодною смертю, зносячи нестерпні муки, не внаслідок хвороб чи раптової стихії, а внаслідок свідомого знищення кремлівською владою. Причому такі дії вчинялись кілька разів: українців винищували масовими штучними голодоморами в 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 роках.

Попри намагання стерти цю пам'ять, наш народ все одно не забув про це.

Ця пам'ять у нас живе на ментальному рівні і виявляється, зокрема, у шанобливому ставленні до хліба, до зерна, у прагненні завжди нагодувати дітей, дати їм гостинців з собою, мати запаси на "чорний день"…

– написав Епіфаній.

Він зазначив, що ця болюча пам'ять повинна жити у нас і надалі.