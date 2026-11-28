У Вашингтоні біля Меморіалу жертвам Голодомору відбулася церемонія вшанування пам'яті мільйонів українців, яких радянський режим убив під час геноциду 1932 – 1933 років. Під час церемонії провели паралелі між злочинами СРСР і нинішньою агресією Росії проти України.

Про це пише "Укрінформ".

Як у Вашингтоні вшанували пам'ять жертв Голодомору?

Церемонія відбулася біля Меморіалу жертвам Голодомору у Вашингтоні. У ній взяли участь тимчасовий повірений у справах України Денис Сєнік, голова Комітету США з визнання Голодомору та президент Українського конгресового комітету Америки Михайло Савків, а також посли Молдови Влад Кулмінський і Литви Гедімінас Варвуоліс.

Дипломати України, Молдови та Литви вшанували жертв Голодомору у США / "Укрінформ"

Під час виступу Денис Сєнік провів паралелі між злочинами радянського режиму та сучасними діями Росії проти України.

Блокуючи експорт українського збіжжя, Росія не лише завдає шкоди економіці України, а й загрожує продовольчому забезпеченню країн, які залежать від українського зерна,

– зазначив Сєнік.

Дипломат закликав міжнародних партнерів і надалі привертати увагу до російських злочинів, посилювати тиск на Кремль, домагатися відповідальності за агресію та підтримувати Україну.

Під час заходу представники Української греко-католицької та православної церков провели спільний молебень.

Як радянський режим приховував злочини Голодомору?

Як розповів Центр протидії дезінформації, у 1932 – 1933 роках радянська влада штучно організувала голод в Україні. У людей примусово забирали зерно та інші запаси їжі, селян позбавляли можливості виїхати в пошуках порятунку, а тих, хто чинив опір або намагався розповісти про трагедію, переслідували.

Водночас Кремль докладав системних зусиль, щоб приховати масштаби злочину. Радянські спецслужби контролювали листування, повідомлення про голод оголошували антирадянською агітацією, а іноземних журналістів не допускали до охоплених голодом районів.

Для закордонних гостей організовували контрольовані поїздки, під час яких демонстрували нібито благополучне життя. Зокрема, у 1933 році радянську Україну відвідав колишній прем'єр-міністр Франції Едуар Ерріо, який після цього публічно заперечував голод.

Попри цензуру, британські журналісти Гарет Джонс і Малькольм Маґґерідж розповіли світові про трагедію. У березні 1933 року Джонс побував в українських селах і оприлюднив свідчення про побачене.

Радянська влада також приховувала демографічні наслідки Голодомору. Після того як перепис населення 1937 року засвідчив значно меншу чисельність людей, ніж очікувалося, його результати анулювали й засекретили, а організаторів перепису репресували.

До кінця 1980-х років у СРСР офіційно заперечували Голодомор. Водночас українська діаспора, свідки трагедії, журналісти й дослідники продовжували зберігати та поширювати правду про геноцид.

Прямі демографічні втрати України внаслідок Голодомору становили 3,9 мільйона людей, ще 600 тисяч дітей не народилися. Сукупні втрати оцінюють у 4,5 мільйона.

Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять мільйонів людей, які загинули внаслідок штучних голодів, організованих радянським тоталітарним режимом. Цьогоріч День пам'яті припадає на 28 листопада.

У Міністерстві закордонних справ наголошують, що Голодомор 1932 – 1933 років був спрямований на знищення українців як народу та придушення їхнього опору радянській владі. Загалом через Голодомор і штучні голоди 1921 – 1923 та 1946 – 1947 років Україна втратила мільйони людських життів.

Пам'ятати про це – означає також відстоювати правду та закликати до відповідальності,

– наголосили в МЗС.

Голодомор визнали геноцидом Українського народу 28 держав, Європейський парламент, ПАРЄ та Балтійська асамблея. У відомстві закликали інші країни також ухвалити відповідні рішення.

В Україні 28 листопада о 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Українців закликають запалити свічку пам'яті та поставити її на підвіконня, щоб її світло було видно знадвору.

У МЗС також нагадали, що сучасна Росія продовжує політику знищення української державності, ідентичності, культури та мови. Повномасштабна війна супроводжується вбивствами, депортаціями, терором і нападами на цивільних.

Нагадаємо, деякі іноземні репортери ризикували власним життям, щоб розповісти світові правду про те, що відбувалося в Україні. Їхні свідчення стали важливими доказами геноциду українського народу, який радянська влада десятиліттями заперечувала. До Дня пам'яті жертв Голодоморів 24 Канал розповів про те, як створювали штучний голод і що побачили іноземці в українських селах.