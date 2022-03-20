Усі найбільші закордонні нафтосервісні компанії з "великої четвірки" заявили про припинення інвестицій у Росію на тлі військового вторгнення РФ в Україну.

Це створює великі економічні проблеми для Росії.

До теми Війна Росії ускладнює Китаю покупку газу, нафти та зернових, – Bloomberg

Всі 4 найбільші нафтосервісні компанії світу відмовились від інвестицій у Росію. Йдеться про такі компанії:

Weatherford International,

Halliburton,

Schlumberger,

Baker Hughes.

Зазначимо, що нафтосервісні компанії займаються бурінням свердловин, їх ремонтом, дослідженнями, будівництвом інфраструктури та обслуговуванням нафтопромислового обладнання.

Додамо, що нафтосервісний гігант Schlumberger раніше припинив інвестиції в країну-агресорку. Водночас Halliburton повністю припинив свою діяльність в Росії. Днями про зупинку інвестицій в Росію заявила компанія Baker Hughes. А 20 березня таке рішення прийняла остання нафтосервісна компанія з "великої четвірки" Weatherford International.

До слова, для Росії дуже важливі продажі нафти й газу, адже разом вони складають понад половину експорту. Але світ починає бойкотувати російські енергоресурси. Так, він них вже повністю відмовилися США, Велика Британія, Канада та Австралія. Європа також готується до поступової відмови від російських нафти, газу та вугілля.

Цікаво – Пропагандисти РФ починають прозрівати: