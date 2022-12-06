Всі бачать Вашу міць: Зеленський з передової привітав українських захисників із Днем ЗСУ

В Україні 6 грудня відзначають день Збройних Сил. Президент Зеленський записав відеозвернення із Донецької області.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українських захисників. Він записав відеозвернення у Слов'янську.

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"Шановні офіцери, солдати, сержанти та всі військовослужбовці. Шановні ветерани! Від щирого серця, від імені всієї України я вітаю вас з цим великим святом – Днем Збройних Сил. З року в рік ми вклоняємось нашим бійцям, звітуючи з різних місць нашої держави. Також ми завжди згадуємо наших загиблих героїв", – сказав Зеленський.

Він закликав українців вшанувати полеглих захисників хвилиною мовчання.

Боротьба стала важчою

За словами президента, 30 років, 8 років та 285 днів військові день та вночі боронять нашу землю. Зеленський наголосив, що українці завжди пам'ятатимуть цей подвиг і допомагатимуть роботі захисників.

Традиційно я зустрічаю цей день на передовій, з нашими бійцями. Сьогодні ми на Донбасі, де зона бойових дій стала більшою, боротьба важчою, а ціна вищою. Проте є те, що лишається незмінним – витримка та відвага військових, а отже наша свобода, – заявив Зеленський.