Всі, хто зрадив Україну, будуть покарані, – керівник СБУ Малюк про зачистку Херсона

Служба безпеки почала зачистку Херсона та інших звільнених містечок і сіл області від зрадників, колаборантів та агентів російських спецслужб.

Як пояснив керівник СБУ Василь Малюк, ворог міг спеціально залишити на деокупованій території своїх агентів для виконання певних завдань.

"Також в СБУ є багато оперативної інформації про зрадників і колаборантів, які перейшли на бік ворога. Тож ми перевіряємо її безпосередньо на місці. Усі, хто зрадив Україну заради "русского міра", отримають заслужене покарання", – підкреслив очільник СБУ Василь Малюк.

Сьогодні СБУ вже знайшла і затримала одного такого агента у звільненому Херсоні. Російський військовий був перевдягнений у цивільне і намагався прикинутися "місцевим". А насправді був військовим з бригади прикриття ворожих збройних сил. Його залишили у місті для збору інформації, коригування вогню і диверсій. Тепер агент дає свідчення в СБУ.

Раніше в інтерв’ю очільник СБУ Василь Малюк розповідав, як проходять стабілізаційні заходи на деокупованих територіях.