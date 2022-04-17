Всі країни Євросоюзу, які мають порти, не обслуговуватимуть російські кораблі
Джерело:Європейська правда
Країни ЄС не прийматимуть російські судна у своїх морських та річкових портах. З 17 квітня діє директива про заборону приймати кораблі, що пов'язані країною-агресором.
Обмеження для російських кораблів запровадили у межах п'ятого пакета санкцій ЄС. Заборона поширюється на всі судна, зареєстровані під прапором Росії.
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Скільки кораблів не зможуть курсувати
У Єврокомісії розповіли, що наразі курсують 2873 торговельних кораблів від агресора. Проте всіх їх торкнуться санкції. Наголосили, що санкції не можна буде обійти формальною зміною реєстрації: рішення торкнеться й тих, хто позбувся від російського прапора після 24 лютого 2022 року.
Однак є й винятки. Мовиться про кораблі у критичних ситуаціях. Наприклад, вони подали сигнал SOS. Тоді рішення про допуск розглядатимуть індивідуально.
Зробити війну для Путіна дорогою
Міністр економіки та інфраструктури Естонії Тааві Аас сказав, що Європа намагається позбутися від впливів Росії, яка не хоче миру. Через це Європа прагне зробити для Володимира Путіна війну дорогою, щоб він не зміг її продовжити
Усі підприємства, чия діяльність так чи інакше пов'язана з Росією, мають переосмислити свою діяльність, щоб впоратися в новому економічному просторі,
– заявив Аас.
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