Всі країни Євросоюзу, які мають порти, не обслуговуватимуть російські кораблі

Країни ЄС не прийматимуть російські судна у своїх морських та річкових портах. З 17 квітня діє директива про заборону приймати кораблі, що пов'язані країною-агресором.

Обмеження для російських кораблів запровадили у межах п'ятого пакета санкцій ЄС. Заборона поширюється на всі судна, зареєстровані під прапором Росії.

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Скільки кораблів не зможуть курсувати

У Єврокомісії розповіли, що наразі курсують 2873 торговельних кораблів від агресора. Проте всіх їх торкнуться санкції. Наголосили, що санкції не можна буде обійти формальною зміною реєстрації: рішення торкнеться й тих, хто позбувся від російського прапора після 24 лютого 2022 року.

Однак є й винятки. Мовиться про кораблі у критичних ситуаціях. Наприклад, вони подали сигнал SOS. Тоді рішення про допуск розглядатимуть індивідуально.

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