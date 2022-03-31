Всі окупанти вийшли з території ЧАЕС
Всі окупанти вийшли з території ЧАЕС. Тобто на території української Чорнобильської атомної електростанції вже немає російських військ.
Відповідну інформацію оприлюднили ввечері 31 березня Держагентстві України з управління зоною відчуження. Це трапилось на 36 день війни – увесь цей час окупанти утримували контроль над станцією.
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Російські окупанти покинули ЧАЕС
На поточний момент сторонніх осіб на майданчику Чорнобильської АЕС не перебуває,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо орієнтовно о 19:39 у відомстві повідомили, що окупанти почали виходити з території ЧАЕС.
Також додали, що працівники станції підписали відповідні "офіційні" документи під примусом щодо фактичного завершення процесу. Виходячи, російські окупанти:
- пограбували приміщення, викрали техніку та інші цінні речі;
- забрали з собою в полон українських військових, які охороняли станцію.
Окрім того, подальші дії на території ЧАЕС будуть тільки після перевірки на наявність вибухівки.
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