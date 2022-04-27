Всі послали російський корабель туди ж, де чекає спалена "Москва"

Вороги змогли поки тільки три віруси народити для знецінення вчорашньої історичної зустрічі: 1. Про ленд-ліз ні слова. 2. Скільки можна радитися. 3. От прямо так все вже перебільшують.

При чому жодне не "прижилося" в українському інформпросторі. А значить вчорашню битву на інформфронті ми виграли.

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Путіна поставили на місце

З маріонеткою Путіна, обраним сенатором США, не без участі грошей Абрамовича, також вийшов точно протилежний результат.

Весь світ вчора вголос говорив: Україна хоче в НАТО, значить піде, і взагалі це не Путіна м'ясникова справа, куди вона збирається.

Британці ж пішли далі, сказавши, якщо радянське минуле українців дозволяє Путіну їх вбивати, то чи не час поговорити про права британців на США.

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Дезінформація не пройшла

Операція в Україні з дезінформації: "США не проти, якщо Україна укладе мирову з "м'ясником" та відмовиться від вступу до НАТО на виконання його вимоги", – також провалилася.

Всі розібралися та послали російський корабель туди ж, де чекає спалена "Москва".

І навіть розповіді про німецькі "Гепарди" не ті – поодинокі та вже виглядають маргінально. Коротше, ми круті!

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