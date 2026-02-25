Всі ракети долетіли до цілі, – Зеленський заявив про успішні удари "Фламінго" на 1400 кілометрів
Володимир Зеленський зробив заяву щодо українських ракетних ударів. Мова про нещодавню атаку "Фламінго" по території Росії.
Заява пролунала під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере 25 лютого. Про це пише Укрінформ.
Що сказав Зеленський про атаку "Фламінго" по Росії?
За словами президента, всі ракети долетіли до російського об'єкта.
У нас були влучні атаки ракетами на Воткінськ, на 1400 кілометрів. Я вважаю, що це дійсно успіх для нашої індустрії,
– висловився лідер держави.
Зеленський не назвав кількість випущених ракет, але зауважив: усі до об'єкта долетіли. Хоч і працювала російська ППО.
"Були збиття "рускім" ППО, були незбиття і були чіткі влучання, але найголовніше, що всі ракети, які вийшли, всі долетіли до об'єкта", – уточнив він.
Показуємо Воткінськ в Удмуртії на карті Росії
Росіяни полюють за виробництвом "Фламінго"
Нам довелося довго чекати реновації ліній виробництва через відповідні атаки російські. Вони (виробники – Укрінформ) будуть нарощувати кількість. Це залежить від грошей і від деяких компонентів,
– цитують журналісти Зеленського.
Які наслідки удару по Воткінському заводу?
Відповідно до даних OSINT-аналітиків "Кіберборошно", уражено цех №22 в 19 корпусі.