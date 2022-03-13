На всіх напрямках наступу росіяни активно прикриваються мирним населенням

Російські окупанти продовжують порушувати закони та звичаї війни. Під час наступу вони прикриваються мирним населенням та цивільною інфраструктурою.

Такі дії окупантів вкотре доводять їхній цинізм у ставленні до мирного населення. Також це призводить і до руйнувань інфраструктури населених пунктів.

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Рашисти звикли використовувати "живий щит". Уже 18-ту добу війни вони продовжують його використовувати у всіх напрямках наступу.

На всіх напрямках наступу противник активно прикривається цивільною інфраструктурою та мирним населенням,

– йдеться у заяві Генштабу.

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