На всіх напрямках наступу росіяни активно прикриваються мирним населенням
13 березня 2022 , 14:10Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують порушувати закони та звичаї війни. Під час наступу вони прикриваються мирним населенням та цивільною інфраструктурою.
Такі дії окупантів вкотре доводять їхній цинізм у ставленні до мирного населення. Також це призводить і до руйнувань інфраструктури населених пунктів.
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Рашисти звикли використовувати "живий щит". Уже 18-ту добу війни вони продовжують його використовувати у всіх напрямках наступу.
На всіх напрямках наступу противник активно прикривається цивільною інфраструктурою та мирним населенням,
– йдеться у заяві Генштабу.
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