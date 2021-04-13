На всіх зі списку 10 топ-контрабандистів СБУ відкрила справи

Рада нацбезпеки та оборони 2 квітня запровадила персональні санкції проти 10 українських громадян, який вважають найбільшими контрабандистами. Щодо всіх фігурантів справи СБУ вже відкрила кримінальні провадження.
Джерело:24 канал
Служба безпеки відкрила кримінальні провадження і розпочала слідство. Про це у коментарі 24 каналу заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.
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СБУ відкрила справи
Щодо всіх фігурантів санкційного списку РНБО, відових як 10 контрабандистів були відкриті кримінальні провадження. Деталі щодо справи про контрабандистів у СБУ повідомлятимуть пізніше. Усе для того, щоб не нашкодити процесуальним розслідуванням, зазначили у відомстві.
У СБУ зауважили, що саме їхні матеріали лягли в основу рішеннь РНБО, зокрема, і щодо запровадження санкцій проти так званих 10 контрабандистів. Обмежувальні заходи використовували для знешкодження загроз національній безпеці.
Хто потрапив до переліку Топ-10 українських контрабандистів
- Іван Бокало (зареєстрований у Львові)
- Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)
- Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області)
- Олександр Єрімічук (Чернівці)
- Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)
- Вадим Альперін (Одеса)
- Олександр Чудаков (Одеса)
- Віктор Шерман (Одеса)
- Олександр Кравченко (Одеса)
- Володимир Дідух (Львів).
Більше про кожного з тих, хто потрапив до списку, читайте за цим посиланням.
Володимир Зеленський заявив, що дії цих людей призвели до 300 мільярдних збитків. Він додав, що саме стільки коштів недоотримав державний бюджет України.