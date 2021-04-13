На всіх зі списку 10 топ-контрабандистів СБУ відкрила справи

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Рада нацбезпеки та оборони 2 квітня запровадила персональні санкції проти 10 українських громадян, який вважають найбільшими контрабандистами. Щодо всіх фігурантів справи СБУ вже відкрила кримінальні провадження.

Джерело:

24 канал

Служба безпеки відкрила кримінальні провадження і розпочала слідство. Про це у коментарі 24 каналу заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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СБУ відкрила справи

Щодо всіх фігурантів санкційного списку РНБО, відових як 10 контрабандистів були відкриті кримінальні провадження. Деталі щодо справи про контрабандистів у СБУ повідомлятимуть пізніше. Усе для того, щоб не нашкодити процесуальним розслідуванням, зазначили у відомстві.

У СБУ зауважили, що саме їхні матеріали лягли в основу рішеннь РНБО, зокрема, і щодо запровадження санкцій проти так званих 10 контрабандистів. Обмежувальні заходи використовували для знешкодження загроз національній безпеці.

Хто потрапив до переліку Топ-10 українських контрабандистів

  • Іван Бокало (зареєстрований у Львові)
  • Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)
  • Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області)
  • Олександр Єрімічук (Чернівці)
  • Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)
  • Вадим Альперін (Одеса)
  • Олександр Чудаков (Одеса)
  • Віктор Шерман (Одеса)
  • Олександр Кравченко (Одеса)
  • Володимир Дідух (Львів).

Більше про кожного з тих, хто потрапив до списку, читайте за цим посиланням.

Володимир Зеленський заявив, що дії цих людей призвели до 300 мільярдних збитків. Він додав, що саме стільки коштів недоотримав державний бюджет України.