Встали з колін, проголосували й знову впали: що відбувається в Росії після виборів

Після парламентських виборів Росію накриває інфляція та прискорення зубожіння населення. Тим часом за минулий фінансовий тиждень у Росії інфляція встановила три антирекорди поспіль. Далі читайте російською.

За октябрь рост составил 1,11%, 6,52% с начала года, а в годовом исчислении – 8,14%, что стало максимумом с 2016, а с учетом сезонных факторов – максимальной с марта 2015. Такие темпы инфляции в России за 15 лет наблюдались лишь в 2007 – 2008 годах, когда в мире грянул глобальный финансовый кризис, в 2010 – 2011 годах, когда была масштабная засуха и в 2014 году, когда девальвировал рубль.

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И вот казалось бы, что сейчас не так?

Ведь Россия продает газ по заоблачным ценам, более 1 тысячи долларов за 1 тысячу кубометров и должна обогащаться как никогда! По крайней мере именно такие заявление делал ряд российских "экспертов", мол, вот теперь заживем! Но, как я и писал намного раньше, все это самообман.

Россия от роста цен на газ ровным счетом ничего не выигрывает, в особенности россияне. Ведь этот рост цен, достигнут именно не продажей газа в страны ЕС. И в принципе, благосостояние россиян уже давно не стоит связывать с ценами на газ или нефть, ведь все доходы от этих направлений, либо оседают в карманах олигархов и власть имущих, либо направляются на реваншистские проекты, в том числе и захватнического характера.

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Сама же по себе нынешняя ситуация с инфляцией – это эхо парламентских выборов, когда для имитации благополучия и стабильности, на протяжении полугода сдерживались естественные дегазационные процессы.

А потому процессы, которые должны были идти сами собой, сейчас, после невозможности их больше сдерживать, буквально рванули с места. Ускорился темп падения реальных зарплат, пенсии с корректировкой на цены устанавливают антирекорд за антирекордом…

В общем, встали с колен. Проголосовали. И снова упали