Вступ до ЄС, надання зброї та постачання палива: експерт розповів, як Польща допомагає Україні

Варшава та Київ стоять пліч-о-пліч супроти кровожерливого російського агресора з перших днів великої війни. Військові дії тривають вже більше трьох місяців і наші польські побратими продовжують непохитно підтримувати українську визвольну боротьбу за право самостійно визначати власне майбутнє.

Як країни планують співпрацювати у військовій сфері, як проходить передача польської зброї для України, що відбувається із постачанням палива для нас із Польщі та як Республіка Польща допомагає українській державі на шляху до ЄС – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів провідний фахівець Дипломатичної академії при МЗС України імені Генадія Удовенка Станіслав Желіховський.

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Міжурядові консультації України та Польщі

Пане Станіславе, розкажіть детальніше про українсько-польські міжурядові консультації.

1-го червня у Києві відбулися українсько-польські міжурядові консультації, за підсумками яких сторони відзначили важливість подальшого спрямування спільних зусиль зміцнення двостороннього стратегічного партнерства.

Ці консультації пройшли вперше в історії взаємин двох держав. Та ще й у настільки широкому форматі. Зустріч ініціювала польська сторона. І польський кабмін, і президент Дуда першими запропонували такий формат тісного дипломатичного контакту.

Метою цих перемовин було в черговий раз продемонструвати безпрецедентний рівень підтримки України, яка бореться проти російського агресора. Такий формат передбачає співпрацю нашої країни як кандидата на вступ до ЄС та Польщі, як країни-члена Євросоюзу відповідно.

Як бачимо, ми в цих переговорах наділені досить високим статусом. Таким чином Польща хоче підкреслити те, що ми заслужили стати кандидатами на повноцінну інтеграцію до Європейського Союзу. Я вважаю, що у такого роду переговорного формату є простір для подальшого розвитку. Питання лише у змістовому наповненні нових контактів у цьому напрямі.

Разом з тим, перша така зустріч уже показала усю серйозність намірів сторін щодо поглиблення співробітництва.

Польща підтримує Україну на шляху до ЄС / Фото Getty Images

Читав, що в рамках консультацій було підписано пакет двосторонніх документів. Що це були за угоди?

Так, сторони підписали загалом 8 документів за підсумками зустрічі на рівні кабінетів міністрів обох країн. Ідеться про прикордонне співробітництво і про оборонну співпрацю. Палітра, справді, дуже широка.

Спільне оборонне підприємство та польська зброя для України

Цікаво буде простежити, як підписання зазначених угод стане поштовхом до виходу двох урядів на новий щабель взаємодії, щоб можна було прогнозувати розвиток відносин між Варшавою та Києвом. Не виключаю, що другий раунд перемовин відбудеться на території Польщі.

Поговорімо про перспективи польсько-української співпраці в напрямку виробництва зброї. Як і де працюватиме наше з поляками спільне збройне підприємство?

Україна та Польща дійсно домовилися про створення спільного оборонного підприємства з виготовлення озброєнь та військової техніки. Під час згаданої раніше міжурядової консультаційної зустрічі було підписано меморандум, який передбачає створення спільної комісії з налагодження кооперації між відповідними підприємствами обох сторін.

Комісії доручено підготувати певні рекомендації щодо того, в якому саме форматі буде існувати міждержавне підприємство з виготовлення зброї і військової техніки тощо. Припускаю, що виробництво буде закладено в Польщі на час поки триває війна. Згодом виробничі потужності будуть базуватися на нашій території.

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Продовжуючи мілітарну тему, хотілося б поговорити про те, як сьогодні відбувається постачання польської зброї для нас.

За офіційною інформацією, наразі Польща є другим постачальником зброї й військової техніки для України. Вартість поставленої продукції становить понад 1,6 мільярда доларів.

І це ще не враховуючи обладнання, закупленого з польських надлишків за останні 8 років. Загалом, польську зброю можна поділити на дві групи:

сучасна, нещодавно вироблена зброя, яка або прямує в Україну з польських збройних заводів або надходить із запасів польських збройних сил, котрі віддають її в обмін на свіжовироблену зброю того ж самого типу виготовлену зброярами;

старе обладнання, що використовувалося ще за часів Варшавського договору. Натомість Польща купує у союзників новішу зброю західного походження.

Як приклад, можемо навести угоду між Варшавою і Вашингтоном на передачу Україні модернізованих Т-72, які мають бути в майбутньому заміщені 250-ма американськими "Абрамсами" третього покоління. Перша партія найсучасніших зразків американського танкобудування має надійти полякам уже цьогоріч.

На цей момент часу відбулася передача 18 САУ Krab, які надійшли в користування українських військових. Навздогін наша держава планує придбати ще 60 САУ такого типу. Нині наші війська проходять відповідні навчання з метою опанувати принцип використання зазначених гаубиць.

Польща потужно підтримує Україну на шляху до ЄС та у боротьбі з окупантами / Фото телеграм-канал Верховної Ради

Польське пальне для України

Яка ситуація із постачанням польського пального для наших потреб?

Ми розуміємо, що після 24-го лютого ситуація з паливом в Україні стала дуже драматичною. На АЗС не вистачає усіх його видів. А значна частина тих паливних запасів, які у нас іще є йдуть на потреби армії.

Наші союзники, зокрема і Польська Республіка, почали на це реагувати вже з перших днів. Завдяки цьому до нас поїхали тисячі тонн палива. 25-го лютого до міністерства клімату та навколишнього середовища Польщі надійшов лист від українського посольства у Варшаві з проханням про надання технічної допомоги в частині постачання палива.

Міністерство за надзвичайно короткий термін створило правовий механізм, який полягає у вивільнені частини польських паливних запасів, передачі їх до стратегічного резерву та надання, за рішенням прем'єр-міністра, іншим країнам як гуманітарної допомоги.

В результаті, це дозволило розпочати постачання палива, власне, до України. Відомо, що до кінця травня обсяги поставок досягли близько 55 тисяч тонн бензину та близько 73 мільйонів літрів дизпалива, за різними оцінками.

Таким чином, Польща станом на зараз, є беззаперечним лідером у постачанні цього ресурсу Україні. Попри це, ми потребуємо ще більше палива. Тож поляки взялися шукати його для нас на міжнародній арені.

Польська сторона почала організовувати постачання палива у вигляді гуманітарної допомоги. В цей час ведеться пошук паливної підтримки двома способами. Через, власне кажучи, міжнародну гуманітарну допомогу та фінансову допомогу, перераховану коштом польського урядового агентства стратегічних резервів на закупівлю палива для нашої країни.

Щоправда, віднедавна польські партнери все ж почали давати нам пальне і на платній основі. Можливо, за домовленостями сторін, ми будемо отримувати цей життєвонеобхідний нам ресурс за дисконтними цінами від польських паливних компаній.

Перейдімо від теми ресурсів до економічної. Розтлумачте слова Моравецького про Польщу, як економічний хаб для України.

Польський прем'єр під час візиту до Києва того таки 1-го червня заявив, що його країна буде економічним хабом для нашої держави. Він повідомив, що Варшава братиме участь в експорті сільськогосподарської продукції – переважно – зерна з України.

Експортування українського зерна було однією з головних тем засідання Європейської Ради, яке відбулося з 30-го по 31 травня. Готується низка угод між міністерствами, котрі покликані допомогти нам вирішити проблему експорту відповідної продукції. Своєю чергою Польща зможе одержати економічний імпульс.

Анджей Дуда виступив в українському парламенті / Фото телеграм-канал Верховної Ради

Така практика буде продовженням традиції започаткованої після 24-го лютого, коли польська держава стала для нас хабом в найширшому розумінні цього слова. Через польську територію до нас надходять практично всі види ресурсів та допомоги від світу.

Подолання історичних суперечностей між країнами

В який спосіб буде відбуватися співпраця між нашими країнами в контексті подолання історичних суперечностей? Про домовленості щодо співпраці у цій площині раніше говорив Антон Дробович – голова Інституту національної пам'яті.

Під час візиту до Києва у перший день літа наше Міністерство культури та інформаційної політики та польське Міністерство культури і національної спадщини підписали меморандум про співпрацю у сфері національної пам'яті.

Сторони будуть активно взаємодіяти задля того, щоб досягти порозуміння у цьому проблемному аспекті міждержавних відносин. Зокрема, документом передбачено легалізацію, упорядкування та догляд за пам'ятними місцями, що усуне тривалі гострі дискусії, які створювали напруження дотепер.

От лишень я остерігаюсь результатів майбутніх польських парламентських виборів, які мають відбутися наступного року. У Польщі говорять, що перед виборами ПіС може змінити виборче законодавство.

Одним із найпалкіших прихильників такого кроку є представник польських консерваторів Павел Кукіз. Постать добре відома своїми антиукраїнськими законодавчими ініціативами. В ході передвиборчих перегонів польські консерватори можуть вчергове прийти до влади на хвилі гасел, в яких посилено експлуатуватиметься тема минулого.

Якщо вони отримають більшість у польському республіканському сеймі, це буде дуже поганий сигнал для нас. Тема історичних нестикувань знову може стигматизуватися.

Тому добре, що ми вже зараз працюємо на випередження, з метою уникнути цих усіх непорозумінь у майбутньому.

Вступ України до ЄС: позиція Польщі

Як саме наші польські друзі збираються обстоювати наше право на одержання статусу кандидата на входження до ЄС?

Польща у ці дні постійно закликає європейців якомога швидше надати нашій країні омріяний статус. Власне, 2-го червня, виступаючи на спільній пресконференції з главою Єврокомісії, президент і прем'єр Польщі подякували останній за підтримку України на шляху до отримання статусу кандидата. Ними було висловлено сподівання, що Київ уже незабаром справді його отримає.

Поляки зараз взагалі за першої ліпшої нагоди агітують ті чи інші країни, європейські інституції надати Україні статус кандидата до ЄС. Польща продовжує адвокатувати вступ нашої держави до Європейського Союзу.

Чим ближче буде червневий саміт ЄС, тим гучніше лунатиме голос Варшави. Собі на допомогу вона залучатиме й інші країни, які готові виступити на нашу підтримку. Зокрема, країни Балтії та окремі інші держави. Тож Польща виступає ще й євроінтеграційним хабом для України. Завдяки вступу нашої держави до ЄС покращиться безпекова ситуація і довкола самої Польщі.

Про це вже неодноразово говорили вищі посадовці у Варшаві.

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