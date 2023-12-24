Санду хоче у 2024 році провести референдум щодо вступу Молдови в ЄС

Майя Санду, президентка Молдови, прагне восени 2024 року провести референдум. Під час нього опитуватимуть громадян щодо вступу країни до Євросоюзу.

Про це вона сказала у відеозверненні, передає 24 Канал, присвяченому третій річниці перебування її на посаді президента Молдови. Вона зазначила, що країні потрібно буде багато чого зробити.

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Раніше це здавалося неможливим

У своєму відеозверненні Майя Санду звернула увагу на те, що лідери країн-членів Євросоюзу нещодавно схвалила рішення. У ньому йдеться про старт переговорів про інтеграцію Молдови до ЄС. Глава держави зауважила, що це "те, що ще три роки тому здавалося неможливим".

Нам ще багато чого треба зробити. І найголовніше – забезпечити мир і краще майбутнє для всіх сімей і дітей Молдови. Ми маємо гарантію такого майбутнього лише як держава-член Європейського Союзу,

– зазначила лідерка Молдови.

Майя Санду закликала парламент держави до ініціювання організації референдуму. Його мають провести восени 2024 року і під час нього вирішальним буде голос мешканців країни. Вони визначаться, чи прагнуть бачити Молдову в ЄС.

Водночас Майя Санду попрохала про підтримку на виборах, які проведуть у 2024 році, її кандидатури. Щоб, як каже президентка Молдови, вона могла "завершити місію європейської інтеграції".

Що відомо про початок переговорів про вступ до ЄС

Звернімо увагу, що 14 грудня Європейська рада ухвалила рішення. Воно передбачає старт переговорів про вступ як України, так і Молдови до Європейського Союзу.

Того ж дня Володимир Зеленський провів з молдавською колегою розмову. Він привітав Майю Санду з рішенням про старт переговорів про вступ країни до ЄС.

За словами глави української держави, відповідне рішення – спільна перемога України та Молдови. Також президент поспілкувався з очільницею Грузії – Саломе Зурабішвілі.

Це наша спільна перемога! Рухаємося до ЄС разом!

– написав Зеленський.

На рішення Європейської ради відреагувала того дня і сама Санду. Вона підкреслила, що для неї велика честь розділити шлях до Євросоюзу разом з Україною та Володимиром Зеленським.